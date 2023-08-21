"ميتروفيتش" يخوض أول حصة تدريب مع الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للرائد

خاض المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مساء اليوم الاثنين، أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد الهلال، عقب انضمامه إليه قادمًا من فولهام الإنجليزي.
ميدانيًا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبًا لملاقاة الرائد ، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، حيث فرض خلالها الجهاز الفني، في الجزء الأول من المران، تدريبات بدنية، تلاها تدريبات تكتيكية.
وطبق المدير الفني البرتغالي "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتمها بمناورة فنية .