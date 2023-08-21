"ميتروفيتش" يخوض أول حصة تدريب مع الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للرائد

ميدانيًا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبًا لملاقاة الرائد ، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.