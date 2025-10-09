"الحسني": فوز عالم سعودي بنوبل يجسّد نجاح رؤية 2030 في الاستثمار بالإنسان

في افتتاحية صحيفة "الرياض" بعنوان "نوبل تحتفي بنا"، يرى الكاتب الصحفي عبدالله الحسني أن فوز العالم السعودي عمر بن يونس ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء يتجاوز كونه إنجازًا فرديًا، ليجسّد غراس وثمرة رؤية وطنٍ آمن بالعقل واستثمر في الإنسان.
يبرز الحسني التزامن المبهج بين هذا الفوز والنهضة الثقافية والعلمية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب تحوّل إلى منصّة لصياغة الوعي، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من الفكر وتنتهي بالإنسان.
ويشدد الكاتب على أن رؤية السعودية 2030 أثبتت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر بالبقاء، وأن الإبداع والبحث العلمي ليسا ترفًا فكريًا بل قيمة تنموية، معتبرًا أن تتويج عالم سعودي بجائزة نوبل دليلٌ على أنّ المملكة باتت تشارك العالم في صناعة المستقبل لا في استهلاكه.
ويربط الحسني بين عبقرية الملك المؤسس عبدالعزيز – الذي حوّل التفرّق والشتات إلى وحدة عظيمة – وبين نجاح المملكة اليوم في إنتاج علماء عالميين، مختتمًا بقوله:
"المملكة العربية السعودية تعيش زمن العقل المبدع، والإنسان الفاعل، والوطن المزدهر بالفكر والإنجاز."