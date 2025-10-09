"الحسني": فوز عالم سعودي بنوبل يجسّد نجاح رؤية 2030 في الاستثمار بالإنسان

ويشدد الكاتب على أن رؤية السعودية 2030 أثبتت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر بالبقاء، وأن الإبداع والبحث العلمي ليسا ترفًا فكريًا بل قيمة تنموية، معتبرًا أن تتويج عالم سعودي بجائزة نوبل دليلٌ على أنّ المملكة باتت تشارك العالم في صناعة المستقبل لا في استهلاكه.