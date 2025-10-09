محليات

"الحسني": فوز عالم سعودي بنوبل يجسّد نجاح رؤية 2030 في الاستثمار بالإنسان

كاتب “الرياض” يؤكد أن المملكة باتت تشارك العالم في صناعة المستقبل لا في استهلاكه
الكاتب الصحفي عبدالله الحسني
في افتتاحية صحيفة "الرياض" بعنوان "نوبل تحتفي بنا"، يرى الكاتب الصحفي عبدالله الحسني أن فوز العالم السعودي عمر بن يونس ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء يتجاوز كونه إنجازًا فرديًا، ليجسّد غراس وثمرة رؤية وطنٍ آمن بالعقل واستثمر في الإنسان.

تزامن الإنجاز مع النهضة الثقافية

يبرز الحسني التزامن المبهج بين هذا الفوز والنهضة الثقافية والعلمية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب تحوّل إلى منصّة لصياغة الوعي، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من الفكر وتنتهي بالإنسان.

رؤية 2030: الإنسان أولاً

ويشدد الكاتب على أن رؤية السعودية 2030 أثبتت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر بالبقاء، وأن الإبداع والبحث العلمي ليسا ترفًا فكريًا بل قيمة تنموية، معتبرًا أن تتويج عالم سعودي بجائزة نوبل دليلٌ على أنّ المملكة باتت تشارك العالم في صناعة المستقبل لا في استهلاكه.

من الملك المؤسس إلى الريادة العلمية

ويربط الحسني بين عبقرية الملك المؤسس عبدالعزيز – الذي حوّل التفرّق والشتات إلى وحدة عظيمة – وبين نجاح المملكة اليوم في إنتاج علماء عالميين، مختتمًا بقوله:

"المملكة العربية السعودية تعيش زمن العقل المبدع، والإنسان الفاعل، والوطن المزدهر بالفكر والإنجاز."

