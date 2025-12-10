المملكة تستعرض أمام الأمم المتحدة جهودها في مكافحة التصحر ضمن رئاستها لـCOP16

وأوضح المشيطي أن المملكة تعمل وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من الجهود لمجابهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن المؤتمر ساهم في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن المائي والغذائي والتنوع البيئي والرفاه الاجتماعي، حيث يعاني أكثر من 3 مليارات نسمة عالميًا من آثار التدهور.