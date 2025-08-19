طائر الشقراق الأوروبي يحل ضيفًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله ضمن رحلته الخريفية

ويتراوح طول الطائر ما بين 29 و32 سنتيمترًا، فيما يبلغ وزنه بين 100 و170 جرامًا، ويصدر أصواتًا حادة شبيهة بصوت الغراب، كما يعتمد في غذائه على الحشرات الكبيرة والفقاريات الصغيرة، مما يجعله جزءًا فاعلًا في التوازن البيئي ومكافحة بعض الآفات الزراعية.