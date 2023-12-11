"أنتم أبناؤنا".. التجمع الصحي بمكة المكرمة يستضيف أبناء جمعية "كهاتين" في يوم التطوع العالمي

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، في مبادرة "أنتم أبناؤنا" للأطفال، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، بدعوة من تجمع مكة المكرمة الصحي؛ حيث تضمنت المبادرة بعض الأركان التعريفية التوعوية والصحية مثل: (الأسنان، والتغذية، والصحة العامة، والصحة النفسية) التي استضافت الأطفال للكشف عليهم وتقديم الإرشادات التوعوية لهم، وبعض الأركان الترفيهية مثل الرسم على الكراسات، والرسم على الوجه وبعض الألعاب الحركية، وقدمت لهم الهدايا في نهاية الزيارة.
من جانب آخر أكدت الأستاذة ولاء يوسف أخصائي خدمات المستفيدين أن هذه الرحلات لها دور كبير في تكوين شخصية الأطفال؛ حيث تُكسِبهم التأسيس لحياة صحية وجسد سليم لصحة الطفل وتطوره ونموه من جميع النواحي الجسدية، والعقلية، والاجتماعية، والعاطفية.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للمشاركات التي تقدّمها بعض الجهات الحكومية والخاصة بالتضامن مع الجمعية؛ وفقًا للهدف الاستراتيجي وهو تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم لتعزيز مكانة اليتيم في المجتمع.