"أنتم أبناؤنا".. التجمع الصحي بمكة المكرمة يستضيف أبناء جمعية "كهاتين" في يوم التطوع العالمي

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، في مبادرة "أنتم أبناؤنا" للأطفال، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، بدعوة من تجمع مكة المكرمة الصحي؛ حيث تضمنت المبادرة بعض الأركان التعريفية التوعوية والصحية مثل: (الأسنان، والتغذية، والصحة العامة، والصحة النفسية) التي استضافت الأطفال للكشف عليهم وتقديم الإرشادات التوعوية لهم، وبعض الأركان الترفيهية مثل الرسم على الكراسات، والرسم على الوجه وبعض الألعاب الحركية، وقدمت لهم الهدايا في نهاية الزيارة.