لأول مرة في الشرق الأوسط.. الرياض تستضيف مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى 2024

وسيُقام مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى للعام القادم خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ليَعرض مجموعة متنوعة من الموضوعات في صناعة الموسيقى يُقدّمها أكثر من 100 خبير من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب برنامجٍ تعليمي مكثّف يحتضنه المركز السعودي للموسيقى بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 أكتوبر إلى 14 نوفمبر ولمدة 6 أسابيع بمشاركة ما يزيد عن 50 مشاركاً محليًا وإقليميًا.