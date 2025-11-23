فرص عقارية بمزاد "ضواحى الرياض" بمحافظة الدلم .. 298 قطعة سكنية وتجارية

تُعلن شركة ارتقاء جدة العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وتنفيذًا للقرار الصادر من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "ضواحي الرياض"، وذلك اعتبارًا من يوم 30/11/2025، والذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- على مدى ثمانية أيام كاملة بصورة إلكترونية عبر منصة "مباشر للمزادات".
حيث يُعرض للبيع بالمزاد العلني عدد 298 قطعة سكنية وتجارية في أبرز وأهم المواقع المميزة في محافظة الدلم، وبمساحات مختلفة تناسب احتياجات وتطلعات المستثمرين.
وذلك في أهم الأحياء الحيوية التي تمتاز بقربها من أبرز المعالم في المحافظة مثل: حديقة الملك سلمان، وكلية التربية للبنات بالدلم؛ مما يجعلها وجهة مميزة ومثالية للسكن والاستثمار العقاري بالمحافظة.
هذا ويُعتبر المزاد فرصة رائعة ومميزة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما يسعد شركة ارتقاء جدة العقارية تلقي الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالمزاد ومساحات القطع ومواصفاتها والإجابة عليها عبر التواصل على الأرقام التالية:
0599936995
920032713