فرص عقارية بمزاد "ضواحى الرياض" بمحافظة الدلم .. 298 قطعة سكنية وتجارية

تُعلن شركة ارتقاء جدة العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وتنفيذًا للقرار الصادر من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "ضواحي الرياض"، وذلك اعتبارًا من يوم 30/11/2025، والذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- على مدى ثمانية أيام كاملة بصورة إلكترونية عبر منصة "مباشر للمزادات".