مجلس التعاون يرحّب ببيان المملكة بشأن رفض التصريحات الصادرة بحقها عقب صدور قرار أوبك بلس

وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق؛ مشيدًا بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.