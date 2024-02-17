"مهارة التخطيط والمشاريع للصغار" في برنامج "لتعارفوا" يتهيّأ للانطلاق بالرياض

وفي إيضاحٍ من "النايل" عن تفاصيل هذا البرنامج، أشارت إلى أن وقت البرنامج يبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى ١ ظهرًا، مؤكدةً أن البرنامج يرتكز محوره الرئيسي على"برنامج التخطيط وإدارة المشاريع للصغار".