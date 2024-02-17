"مهارة التخطيط والمشاريع للصغار" في برنامج "لتعارفوا" يتهيّأ للانطلاق بالرياض

يُنظم مركزُ تعارفوا للإرشاد الأسري "برنامجَ الطفولة"، من تقديم المُتخصصة في الطفولة المبكرة وتوجيه السلوك "أمل النايل"، وذلك حضوريًّا بمقرّ المركز في حي العقيق شمال الرياض؛ حيث يبدأ البرنامج يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، ومدته يومان.
وفي إيضاحٍ من "النايل" عن تفاصيل هذا البرنامج، أشارت إلى أن وقت البرنامج يبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى ١ ظهرًا، مؤكدةً أن البرنامج يرتكز محوره الرئيسي على"برنامج التخطيط وإدارة المشاريع للصغار".
وأضافت: أن من أهداف البرنامج المُخصص لهذه الفئة، والتي تبلغ من العمر من 5 إلى 11 سنة، يتضمّن كيفية اكتساب الطفل مهارة التخطيط ومهارة الخطة بطريقة مُبسطة، بالإضافة لتعريف الطفل المشارك بالبرنامج عن "مهارات المستقبل" وتعزيز القيم الإيجابية لديه، كما يتضمن البرنامجُ أنشطةً لبناء الثقة وتقدير الذات ومهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات.