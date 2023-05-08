استعدادًا لموسم الحج.. "صحة مكة" تُنفذ تجربة فرضية وقائية

وتم تنفيذ التجربة ضمن خطة مركز عمليات الصحة العامة بديوان الوزارة؛ للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لطوارئ الصحة العامة، وخطة التعامل مع الفاشيات، وتزامنًا مع اقتراب موسم الحج.