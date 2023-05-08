استعدادًا لموسم الحج.. "صحة مكة" تُنفذ تجربة فرضية وقائية

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بمقر إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة منطقة مكة المكرمة EOC تجربة فرضية "وقائية".
جاء ذلك بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ومشاركة القياديين من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والتجمع الصحي بمكة المكرمة، وبحضور مركز عمليات الصحة العامة بديوان الوزارة وهيئة الصحة العامة وفريق وكالة الصحة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وتم تنفيذ التجربة ضمن خطة مركز عمليات الصحة العامة بديوان الوزارة؛ للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لطوارئ الصحة العامة، وخطة التعامل مع الفاشيات، وتزامنًا مع اقتراب موسم الحج.