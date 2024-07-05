"اليحيى" يقف على سير العمل في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لإنهاء إجراءات سفرهم.