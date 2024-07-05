"اليحيى" يقف على سير العمل في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لإنهاء إجراءات سفرهم.
وأكد الفريق اليحيى، تسخير المديرية العامة للجوازات في جميع المنافذ الدولية، إمكاناتها البشرية والتقنية كافة، لخدمة ضيوف الرحمن.
وتأتي تلك الجهود ضمن خطط الجوازات لموسمي الحج والعمرة عبر تقديم جميع الخدمات اللازمة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لتيسير إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.