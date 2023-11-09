استثمارات بـ 49 مليارًا و47 شركة.. "القمة السعودية- الإفريقية".. شراكة مميزة بالأرقام

وفي إطار مساعداتها الإنسانية والإغاثية لدول القارة الإفريقية، نفذت المملكة بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- عمليات إجلاء إنسانية لـ 8455 من المواطنين، ومن رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان حفاظًا على أرواحهم من تبعات النزاع المسلح الذي يشهده السودان.

وانبثاقًا من دورها الإنساني، بلغت قيمة المساعدات السعودية المقدمة لـ 54 دولة في القارة الإفريقية حسب إحصاءات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (45.333.508.756) دولارًا، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة 1884 مشروعًا، تمثلت في المساعدات التنموية، والإنسانية التطوعية، والخيرية، ومساعدات إنسانية عامة.