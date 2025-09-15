الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين .. ولي العهد يغادر إلى قطر لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الاثنين 23 / 3 / 1447هـ، الموافق 15 / 9 / 2025م، متوجهًا إلى دولة قطر الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.