غدًا.. "الأرصاد" يعقد ندوة افتراضية بمناسبة "يوم مكافحة العواصف الغبارية"

يعقد المركز الوطني للأرصاد، ممثلًا في المركز الإقليمي، للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، غدًا، ندوة افتراضية بعنوان "العواصف الغبارية والرملية في الشرق الأوسط.. آخر الأبحاث العلمية والحلول المقترحة"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية والرملية، والذي يصادف الجمعة 12 يوليو من كل عام.