الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة ويدعو للالتزام بإرشادات السلامة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مشددة على أهمية الاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.
وأكدت المديرية أهمية مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من وسائل التدفئة أو العبث بها، مع ضرورة تهوية الغرف جيدًا، وإطفاء وسائل التدفئة عند الخروج من المنزل أو عند النوم.
كما نبّهت إلى ضرورة عدم استخدام وسائل التدفئة في تسخين الطعام أو المشروبات، وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال حفاظًا على سلامة الجميع.