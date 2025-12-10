الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة ويدعو للالتزام بإرشادات السلامة

وأكدت المديرية أهمية مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من وسائل التدفئة أو العبث بها، مع ضرورة تهوية الغرف جيدًا، وإطفاء وسائل التدفئة عند الخروج من المنزل أو عند النوم.