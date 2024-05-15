"خير من فيض النيل".. "المسند": الأوّلون كانوا يفضلون الأمطار الصيفية عن الوسمية

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن أهلنا الأوّلين كانوا يفضلون الأمطار الصيفية عن الوسمية والتي تساعد على إنبات النباتات الصيفية حتى يرعوا بها حولًا كاملًا، ويفضلونها على الوسمية التي تُنبت الأعشاب المؤقتة خلال فصل الشتاء فقط.
وتفصيلًا، قال "المسند": إن الأوائل كانوا يقولون: "يالله صيفية نرعى بها حولية، ولا وسمية نرعى بها شتوية".
وقالوا: "يا الله بصيفية نرعى منها دهر، وﻻ وسمية نرعى منها شهر"، أي أنهم يسألون الله تعالى الأمطار في آخر مواسمه، من أجل أن تُنبت لهم النباتات الصيفية حتى يرعوا بها حولًا كاملًا، ويفضلونها على الأمطار الوسمية التي تُنبت الأعشاب المؤقتة خلال فصل الشتاء فقط.
وتابع، قالوا: "مطر الوسم ورقة، ومطر الصيف شجرة" بمعنى أن مطر الوسم ينبت عشبًا ذا ورق قليل، ومطر الصيف ينفع للشجر الكبير الدائم.
وقيل أيضًا: "مطرة في نيسان (أبريل)، خير من ألف سان"، وسان الذي يُخرج الماء من البئر عبر آلية السواني.
وقالوا أيضًا: "مطر فبريل، خير من فيض النيل" وفبريل أي شهر أبريل.