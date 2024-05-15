"خير من فيض النيل".. "المسند": الأوّلون كانوا يفضلون الأمطار الصيفية عن الوسمية

وقالوا: "يا الله بصيفية نرعى منها دهر، وﻻ وسمية نرعى منها شهر"، أي أنهم يسألون الله تعالى الأمطار في آخر مواسمه، من أجل أن تُنبت لهم النباتات الصيفية حتى يرعوا بها حولًا كاملًا، ويفضلونها على الأمطار الوسمية التي تُنبت الأعشاب المؤقتة خلال فصل الشتاء فقط.