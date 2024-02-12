‏"معلم بمكة" يحقق المركز الثاني في جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية

يُذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الثانية شَهِد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، إضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم. ويُعَد المعرض حدثًا عالميًّا، وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم الذي يركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات تحت سقف واحد وفي بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية؛ مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.