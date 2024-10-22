رئيس جامعة جازان يشهد توقيع اتفاقية مبادرة "مشتل الجامعة"

وأوضح أن الجامعة تحرص على إبراز اهتمامها بالجوانب البيئية وحفاظها على البيئة ومحاربة التلوث من خلال إعطاء الأولوية لأنشطة التوعية البيئية وعوامل الاستدامة لكافة الموارد الطبيعية. كما تطمح إلى إبراز دورها البناء في خلق بيئة صحية لمنسوبيها في جميع مرافقها.