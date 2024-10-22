رئيس جامعة جازان يشهد توقيع اتفاقية مبادرة "مشتل الجامعة"

شهد رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، مراسم توقيع اتفاقية مبادرة "مشتل الجامعة وبنك الجزيرة"، ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالبرج الإداري.
مثل جامعة جازان وكيل الجامعة الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب، في حين مثل بنك الجزيرة نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية الدكتور فهد بن علي العليان.
وقال وكيل الجامعة الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب: إن الاتفاقية تدعم مبادرة مشتل الجامعة، الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها وتنميتها من خلال نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة وزيادة الوعي المجتمعي وتنظيم فعاليات تطوعية وتشجيع العمل التطوعي بالبيئة.
وأضاف "أبو طالب"، أن المبادرة تمكن طلبة الجامعة من الاستفادة منها عبر مساهمتهم التطوعية في أعمال المحافظة على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء.
وأوضح أن الجامعة تحرص على إبراز اهتمامها بالجوانب البيئية وحفاظها على البيئة ومحاربة التلوث من خلال إعطاء الأولوية لأنشطة التوعية البيئية وعوامل الاستدامة لكافة الموارد الطبيعية. كما تطمح إلى إبراز دورها البناء في خلق بيئة صحية لمنسوبيها في جميع مرافقها.