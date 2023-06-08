"موانئ" تنظم ورشتين بـ"جدة والدمام" لتعزيز التأهيل والتدريب في تفتيش السفن

ويأتي انعقاد ورش العمل ضمن التعاون الفني المشترك بين الهيئة، والمنظمة البحرية الدولية، وتماشيًا مع سعي الهيئة للحفاظ على سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وضمان التدفق الآمن، والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر الموانئ السعودية، من خلال عدة محاور أبرزها: تطبيق التوجيهات والقرارات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، من خلال تدريب الكوادر البشرية، بالتعاون مع المنظمة. على آليات الإنفاذ.