"موانئ" تنظم ورشتين بـ"جدة والدمام" لتعزيز التأهيل والتدريب في تفتيش السفن

نظمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ورش عمل وطنية في مدينتي جدة والدمام، لمنسوبي الهيئة في مجال التفتيش البحري، ورقابة دولة الميناء، بهدف تعزيز جوانب التأهيل والتدريب في مجال تفتيش السفن، وتطوير مهارات الكوادر البشرية.
ويأتي انعقاد ورش العمل ضمن التعاون الفني المشترك بين الهيئة، والمنظمة البحرية الدولية، وتماشيًا مع سعي الهيئة للحفاظ على سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وضمان التدفق الآمن، والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر الموانئ السعودية، من خلال عدة محاور أبرزها: تطبيق التوجيهات والقرارات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، من خلال تدريب الكوادر البشرية، بالتعاون مع المنظمة. على آليات الإنفاذ.
وشهدت ورش العمل مناقشة أبرز التعديلات التي طرأت على الاتفاقيات، والبروتوكولات الدولية، الصادرة عن: المنظمة البحرية الدولية، والمتعلقة بالسلامة، والبيئة البحرية.
يُذكر أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) هي وكالة متخصصة، تابعة للأمم المتحدة، مختصة بوضع التشريعات، والمعايير الفنية، المتعلقة بالسلامة، والأمن، والأداء البيئي للشحن الدولي.