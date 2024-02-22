"أمير حائل" مهنّئًا القيادةَ بيوم التأسيس: نفخر بالوطن وعمقه التاريخي والحضاري والثقافي

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن سعد أنّ تواصل البناء بأساس متين وجذور عميقة وبمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ يشير بكل فخر إلى قدرة رجال بنوا مجد أمة منذ تأسيسها، وصولًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحّدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأبنائه الملوك من بعده، رحمهم الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، معربًا عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.