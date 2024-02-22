"أمير حائل" مهنّئًا القيادةَ بيوم التأسيس: نفخر بالوطن وعمقه التاريخي والحضاري والثقافي

رفع الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وأكّد الأمير عبدالعزيز بن سعد أنّ تواصل البناء بأساس متين وجذور عميقة وبمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ يشير بكل فخر إلى قدرة رجال بنوا مجد أمة منذ تأسيسها، وصولًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحّدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأبنائه الملوك من بعده، رحمهم الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، معربًا عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الوطن بعمقه التاريخي والحضاري والثقافي.
ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، الذي يشهد إنجازات مستمرّة، بتحقّق مستهدفات رؤية 2030، وأصبح الجميع يعيشها ويشاهدها وتبوّأ المملكة مكانة متقدمة على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
وقال: إن المملكة باحتفائها بيوم التأسيس تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، ليستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، ليواصل شباب وفتيات الوطن رحلة الطموح نحو المستقبل، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم هذه اللحمة المتينة بين القيادة والشعب، وأن تبقى هذه البلاد عنوانًا للعزة والشموخ.