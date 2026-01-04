نيابة عن وزير الدفاع.. نائب الوزير يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين للقوات المسلحة

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، نائب وزير الدفاع، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.
واستُهل الحفل بعزف السلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة أكد فيها أهمية المرحلة التي أنهى فيها الطلبة التأهيل العسكري بكفاءة عالية، متنقلين بين ميادين التدريب وفصول التعليم، ليكونوا على استعداد للانضمام إلى أفرع القوات المسلحة والمساهمة في خدمة الوطن.
وفي كلمة الخريجين التي ألقاها الطالب صالح بن جمال الفايز، عبّر عن اعتزاز زملائه الخريجين برعاية سمو نائب وزير الدفاع للحفل، مؤكدًا جاهزيتهم للدفاع عن الوطن ومكتسباته.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا وأداء القسم وإعلان النتائج، تلاه تكريم سموه للطلبة المتفوقين، وتسلمه هدية تذكارية من قائد الكلية، ثم تقليد الخريجين رتبهم العسكرية، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية وعزف السلام الملكي.