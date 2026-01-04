نيابة عن وزير الدفاع.. نائب الوزير يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين للقوات المسلحة

واستُهل الحفل بعزف السلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة أكد فيها أهمية المرحلة التي أنهى فيها الطلبة التأهيل العسكري بكفاءة عالية، متنقلين بين ميادين التدريب وفصول التعليم، ليكونوا على استعداد للانضمام إلى أفرع القوات المسلحة والمساهمة في خدمة الوطن.