المملكة تسلّم 7 آلاف ذبيحة لغينيا ضمن مشروع الهدي والأضاحي

واصلت المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية، من خلال تسليم جمهورية غينيا دفعة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج 1446هـ، بلغت 7.000 ذبيحة، خلال مراسم أُقيمت بمقر سفارة المملكة في العاصمة كوناكري.
وشهد مراسم التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا، الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، ونائب الأمين العام للشؤون الدينية الشيخ إبراهيم عثمان باه، وعدد من كبار المسؤولين الغينيين وممثلي مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.
وأكد السفير الرشيدي أن المشروع يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعظيم الأثر الإنساني للشعائر، ويأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تسهيل أداء النسك وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية، ويوصل لحوم الأضاحي للمحتاجين في مختلف الدول، تجسيدًا لقيم التكافل التي تتبناها المملكة.
وأعرب عن شكر المملكة للجهات الغينية على تعاونها، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في شتى المجالات.