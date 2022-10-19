مستشفى ظلم العام يحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

وركزت الفعاليات التي نظمها قسم مكافحة العدوى، على تسليط الضوء حول أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة؛ للحصول على خدمة آمنة والحدّ من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين.