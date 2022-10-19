مستشفى ظلم العام يحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

فعّل مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، اليوم الأربعاء، الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار "سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن".
وركزت الفعاليات التي نظمها قسم مكافحة العدوى، على تسليط الضوء حول أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة؛ للحصول على خدمة آمنة والحدّ من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين.
إضافةً للتركيز على الممارسات الآمنة مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية.
وأطلق المستشفى عددًا من الفعاليات، تضمنت شرح طرق التعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين.
وضمن الفعاليات التي استهدفت جميع فئات العاملين الصحيين والمرضى والزوار، نظم المستشفى ركنًا توعويًّا، اشتمل على عرض للرسائل التوعوية عن وسائل وطرق مكافحة العدوى.