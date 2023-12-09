مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإغاثية والإنسانية في لبنان وسوريا وباكستان والسودان

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.