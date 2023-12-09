مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإغاثية والإنسانية في لبنان وسوريا وباكستان والسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.076 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، للأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مناطق طرابلس والشوف وعرسال بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.
وواصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.526 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 316 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.
كذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 4.783 كرتون تمر في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 34.466 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان للعام 2023م.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.