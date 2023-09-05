"دار وإعمار" تعلن عن مشاركتها في أكبر معرض عقاري حول العالم "سيتي سكيب العالمي"

تحت رعاية "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وبتنظيم من شركة "تحالف"، تشارك شركة "دار وإعمار" مع أكثر من 350 جهة عارضة، في النسخة السعودية الأولى لِأكبر معرض عقاري على مستوى العالم "سيتي سكيب"، الموسوم بِشعار "لِبناء مسكن المستقبل"؛ إذ تستعد الشركة لاستعراض مشاريعها المميَّزة مع مُرتادي المعرض، واللقاء والتباحث مع مُستثمري القِطاع العقاري حول المُعطيات العامة للِقطاع محليًّا وعالميًّا، وذلك على مدار أيام المعرض الممتدة من 10 سبتمبر ولغاية 13 من نفس الشهر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِملهم شمال مدينة الرياض.
وستستقبل الشركة الزوار والمهتمين بِقاعة رقم 1، في جناحها الخاص بالمعرض رقم "R52"؛ حيث يتواجد فريق شركة "دار وإعمار" لِتمثيل الشركة وإستراتيجياتها التي تستند على توطيد العلاقة مع الجهات ذات العلاقة بِالقطاع، لِإتاحة التسهيلات اللازمة التي تُمكِّن الأُسر السعودية من تَملك منزلها الأول؛ إذ تدأب "دار وإعمار" على ضخ مجتمعات سكنية نوعية في السوق السعودية، حيث سيتم طرح 7000 وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة، كما ستدشن شركة "دار وإعمار" مشاريع نوعية، سكنية وتجارية خلال أيام المعرض.
ويُعتبر معرض "سيتي سكيب العالمي" أحد الأحداث العقارية المُرتقبة بِشكلٍ سنويّ في منظومة العقار العالمية؛ لما يرفده من منتديات حِوارية، واستثمارات تعكس دور قطاع التطوير العقاري في دفع عجلة الاقتصاد بِمشاريع استثمارية ضخمة ورائدة؛ حيث تتوجَّه الأنظار هذا العام لِمدينة الرياض التي ستضم كُبريات شركات العقار من 24 دولة حول العالم، مِنها شركة "دار وإعمار"؛ للحديث بِشكل معمَّق حول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية، ومنح المُشاركين فرصة لتنمية روح الابتكار، والمُضيّ بِمشاريعهم نحو آفاق أرحب لِلقطاع ومُخرجاته.
وتُعَدُّ شركة "دار وإعمار" إحدى الشركات العقارية البارزة على خارطة القِطاع محليًّا؛ لِما حققته من إنجازاتٍ بِالسوق السعودي منذ إنشائها عام 2007، سعت منذ بَدئها، وحتى اليوم؛ لِتنفيذ أكثر من 35 مشروعًا سكنيًّا، تنوَّعت بين تطوير الأراضي، ومشاريع الإسكان بِشكلٍ شامل، والفِلل والمجمّعات السكنية والشقق، بِمجموع وحدات تتجاوز 6000 وِحدة سكنية، تُوِّج عدد منها بِجوائز عقارية على المستويَين المحلي والخليجي، وستواصل الشركة جهودها خلال السنوات الثلاث القادمة في إثراء مشهد الإسكان المحلي بِـ 7000 وِحدة سكنية.
ويُمكن للمهتمين بِمشاركة شركة "دار وإعمار" في المعرض وما بعده، مُتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @dar_waemaar، والتعرُّف على مشاريعها بِشكلٍ تفصيليّ في موقعها الرسمي darwaemaar.com.