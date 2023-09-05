"دار وإعمار" تعلن عن مشاركتها في أكبر معرض عقاري حول العالم "سيتي سكيب العالمي"

وتُعَدُّ شركة "دار وإعمار" إحدى الشركات العقارية البارزة على خارطة القِطاع محليًّا؛ لِما حققته من إنجازاتٍ بِالسوق السعودي منذ إنشائها عام 2007، سعت منذ بَدئها، وحتى اليوم؛ لِتنفيذ أكثر من 35 مشروعًا سكنيًّا، تنوَّعت بين تطوير الأراضي، ومشاريع الإسكان بِشكلٍ شامل، والفِلل والمجمّعات السكنية والشقق، بِمجموع وحدات تتجاوز 6000 وِحدة سكنية، تُوِّج عدد منها بِجوائز عقارية على المستويَين المحلي والخليجي، وستواصل الشركة جهودها خلال السنوات الثلاث القادمة في إثراء مشهد الإسكان المحلي بِـ 7000 وِحدة سكنية.