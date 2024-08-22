ساعات من التتبع تنتهي فجر اليوم بإنقاذ حياة مفقود في صحراء تيماء

وبدأت الفِرَق الميدانية عمليات البحث منذ ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء؛ حيث اعتمدت بشكل كبير على تتبع آثار أقدام المفقود في المنطقة الصحراوية الوعرة، وبتنسيق دقيق بين أفراد الفريق، تمكنوا من الوصول إلى موقعه وإنقاذه.