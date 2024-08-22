ساعات من التتبع تنتهي فجر اليوم بإنقاذ حياة مفقود في صحراء تيماء

تمكنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، من إنقاذ مفقود جنوب تيماء فجر اليوم، بعد ساعات من البحث المكثف والتتبع الدقيق لآثاره في تضاريس صعبة.. وعُثر عليه بحالة جيدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع.
وبدأت الفِرَق الميدانية عمليات البحث منذ ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء؛ حيث اعتمدت بشكل كبير على تتبع آثار أقدام المفقود في المنطقة الصحراوية الوعرة، وبتنسيق دقيق بين أفراد الفريق، تمكنوا من الوصول إلى موقعه وإنقاذه.
وجمعية "عون" للبحث والإنقاذ، هي منظمة تطوعية متخصصة في البحث والإنقاذ، وتعمل على تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في العثور على المفقودين وإنقاذهم من المواقف الخطرة بفضل خبراتها المتقدمة وفرقها المدربة.