شاهدها على سرير النوم.. الصخور تدهم منازل بـ"خضراء مكة" ومَطالب بتدخل عاجل

وأبان مصدر لـ"سبق"، خلال وقوفها ميدانيًّا على الموقع، أن المُطَور عند شروعه في إنشاء عمارتين تضمان 14 شقة سكنية، حاول نحت الجبل المحاذي لمشروعيْه السكنييْن لإزالة الخطر الذي تَوَقع حدوثه لاحقًا؛ إلا أن البلدية ضبطته بتعهد في حينها بعدم ذلك.