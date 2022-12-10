"الزايديات" تتصدر شوط منافسات شلفا ولي العهد للون المجاهيم

أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، نتائج شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم؛ وذلك بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام اللجنة والجمهور اليوم السبت.