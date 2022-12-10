"الزايديات" تتصدر شوط منافسات شلفا ولي العهد للون المجاهيم

أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، نتائج شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم؛ وذلك بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام اللجنة والجمهور اليوم السبت.
وحصلت المنقية "الزايديات" لمالكها المواطن ضحيان حسن الدوسري، على المركز الأول؛ فيما جاء المنقية "آل وحيدة" في المركز الثاني لمالكها المواطن محمد بن راشد المري.
وفاز بالمركز الثالث القطري "جارالله حمد الجهويل" بالمنقية "النواصي"؛ بينما حقق المركز الرابع القطري صالح جابر المري بالمنقية "القعيسات".