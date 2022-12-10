محليات

"الزايديات" تتصدر شوط منافسات شلفا ولي العهد للون المجاهيم

تَعَرّف على النتائج بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم
"الزايديات" تتصدر شوط منافسات شلفا ولي العهد للون المجاهيم
مسلم الهوامله
مسلم الهوامله

أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، نتائج شوط شلفا ولي العهد للون المجاهيم؛ وذلك بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام اللجنة والجمهور اليوم السبت.

وحصلت المنقية "الزايديات" لمالكها المواطن ضحيان حسن الدوسري، على المركز الأول؛ فيما جاء المنقية "آل وحيدة" في المركز الثاني لمالكها المواطن محمد بن راشد المري.

وفاز بالمركز الثالث القطري "جارالله حمد الجهويل" بالمنقية "النواصي"؛ بينما حقق المركز الرابع القطري صالح جابر المري بالمنقية "القعيسات".

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
همة طويق

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org