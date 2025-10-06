"بيئة خليص" تضبط آلة مخالفة لحفر الآبار وتطبّق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

رصد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص آلة مخالفة لحفر الآبار أثناء قيامها بأعمال حفر غير مرخصة في أحد المواقع بالمحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفة، وتحرير محضر رسمي واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأوضح المكتب أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الرقابية والتفتيشية المستمرة التي ينفذها للحد من المخالفات المتعلقة بحفر الآبار، والحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من الاستنزاف، بما يتماشى مع توجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
ودعا المكتب جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم الشروع في حفر أي بئر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة، مؤكدًا استمرار تكثيف الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة حفاظًا على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.