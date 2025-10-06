"بيئة خليص" تضبط آلة مخالفة لحفر الآبار وتطبّق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

ودعا المكتب جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم الشروع في حفر أي بئر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة، مؤكدًا استمرار تكثيف الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يخالف الأنظمة حفاظًا على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.