"التدريب التقني" ترصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في مايو الماضي

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، (71) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر مايو الماضي، كما قامت الفِرَق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ (14) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.