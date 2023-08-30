محليات
أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب تهامة عسير.. و"قنا" الأشد
مطالبات بدراسة الظاهرة وإيجاد الحلول
شهدت تهامة عسير، مساء اليوم، هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة على محافظة محايل والمراكز التابعة لها، وخاصة مركز قنا الذي كان الأشدّ من حيث الهطول الغزير للأمطار والصواعق الشديدة التي أثارت الذعر والخوف في نفوس السكان والزوار.
يذكر أن تهامة عسير تتميّز بصواعقها القوية التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين، فضلًا عن تسبُّبها بنفوق المواشي.
وطالب السكان بدراسة الظاهرة وإيجاد الحلول العلمية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، ومن بينها تركيب موانع الصواعق التي من شأنها تخفيف حدّة الوضع الذي تشهده المنطقة مع كل حالة مطرية.