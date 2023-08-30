أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب تهامة عسير.. و"قنا" الأشد

شهدت تهامة عسير، مساء اليوم، هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة على محافظة محايل والمراكز التابعة لها، وخاصة مركز قنا الذي كان الأشدّ من حيث الهطول الغزير للأمطار والصواعق الشديدة التي أثارت الذعر والخوف في نفوس السكان والزوار.