"تزايد للتطوير العقاري" تطلق مبيعات مشروع "حياة فيلا ثروة" في قلب المنطقة الشرقية

أعلنت "تزايد للتطوير العقاري"، إحدى الشركات التابعة "لمجموعة الضويان القابضة"، عن بدء مبيعات مشروعها السكني الجديد "حياة فيلا ثروة"، الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العقارات الفاخرة بالمنطقة الشرقية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار رؤية الشركة لتقديم تجربة سكنية متفردة تجمع بين الفخامة، الذكاء التقني، والموقع الاستراتيجي.
يقع المشروع متوسطًا مدينتي الخبر والظهران، في حي ثروة، أحد الأحياء السكنية الفاخرة والأكثر طلبًا في المنطقة الشرقية، ويتميز بموقعه الاستثنائي الذي يتيح سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية كالمستشفيات، المراكز التجارية، والخدمات العامة، كما يوفر موقعه مزيجًا استثنائيًا بالقرب من كورنيش الخبر والواجهات البحرية، مما يعزز قيمة الوحدات السكنية.
ويضم المشروع ثلاثة نماذج من الفلل الفاخرة، تتنوع في مساحاتها وأسعارها لتلبي احتياجات السكان وتمثّل عنوانًا للفخامة المتفردة التي تجمع ما بين الخصوصية والرفاهية.
وتقدم تزايد في مشروعها "حياة فيلا ثروة" تصميمًا معماريًا فاخرًا وذكيًا، يجمع ما بين التصميم العصري وجودة البناء بضمانات طويلة. إذ تتميز فلل المشروع بواجهات حديثة باستخدام البورسلان الحجري ومواد بناء عالية الجودة، وتضم كل فيلا نوافذ كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وتشطيبات داخلية فاخرة، بالإضافة إلى تجهيزات متكاملة بأحدث تقنيات البيوت الذكية، التي تتيح التحكم الكامل في الإضاءة، التكييف، الأمان، والستائر عبر الهاتف الذكي.
ومن الميزات التنافسية لـ "حياة فيلا ثروة" إبراز تصاميمها لعناصر التميز الفني والمعماري، إلى جانب المساحات الداخلية المدروسة لخلق توازن بين الخصوصية والانفتاح، بتوزيع يحقق أقصى استفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى جانب الطابع العصري المزيّن بلمسات فاخرة.
ويوفر "حياة فيلا ثروة" نموذجًا فريدًا لأسلوب حياة الرفاهية العائلية بما يتضمنه من مساحات لممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق في ممشى باسريلا وشاطئ بلايا، أو ركوب الدراجات الهوائية في مضمار مخصص يمتد على أكثر من 4 كيلومتر، إلى جانب المركز الرياضي المصمم وفقًا للطراز الحديث.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تزايد للتطوير العقاري، أنس الضويان، في تصريح بمناسبة إطلاق مبيعات المشروع، إلى أن: "حياة فيلا ثروة يمثّل امتدادًا لرؤية "تزايد" في تقديم حلول سكنية راقية تواكب تطلعات النخبة، وتجمع بين التصميم المعماري العصري والتقنيات الذكية، في قلب أحد أكثر الأحياء تميزًا في مدينة الخبر، مما يؤكد أن "تزايد" لا تقدم مجرد وحدات سكنية، بل تخلق تجربة حياة متفردة تعكس ذائقة فنية وأسلوبًا راقيًا يليق بسكان المنطقة الشرقية."
وأضاف الضويان أن المشروع الجديد يأتي استكمالًا لمسيرة الشركة في تطوير مشاريع نوعية تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز البيئة العمرانية في المملكة، مؤكدًا أنّ "حياة فيلا ثروة" يجسد التزام تزايد بتقديم منتجات عقارية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وتلبي احتياجات فئة متميزة من العملاء الباحثين عن التميز والخصوصية.
وبهذا تؤكد "تزايد للتطوير العقاري" التزامها على مدى عقود بتقديم مشاريع سكنية راقية تلبي تطلعات النخبة، وتواكب متطلبات حياة العائلة السعودية وتطورات السوق العقاري في المملكة.