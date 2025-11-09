"تزايد للتطوير العقاري" تطلق مبيعات مشروع "حياة فيلا ثروة" في قلب المنطقة الشرقية

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تزايد للتطوير العقاري، أنس الضويان، في تصريح بمناسبة إطلاق مبيعات المشروع، إلى أن: "حياة فيلا ثروة يمثّل امتدادًا لرؤية "تزايد" في تقديم حلول سكنية راقية تواكب تطلعات النخبة، وتجمع بين التصميم المعماري العصري والتقنيات الذكية، في قلب أحد أكثر الأحياء تميزًا في مدينة الخبر، مما يؤكد أن "تزايد" لا تقدم مجرد وحدات سكنية، بل تخلق تجربة حياة متفردة تعكس ذائقة فنية وأسلوبًا راقيًا يليق بسكان المنطقة الشرقية."