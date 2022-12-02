مؤشر ومراحل وآلية.. قفزة لإمارة عسير في التحول الرقمي على مستوى المملكة

حققت إمارة منطقة عسير قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات مناطق المملكة، بعد تقدمها خلال السنتين الأخيرتين ووصولها للمركز الرابع في العام الماضي، والمركز الثالث في العام الحالي، ورفع مستوى نضج تحولها الرقمي من مرحلة "الإتاحة" إلى مرحلة "التحسين"، وذلك من بين أفضل خمس جهات حكومية في قطاع الإمارات ضمن قياس التحول الرقمي الحكومي 2022، تحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية.