مؤشر ومراحل وآلية.. قفزة لإمارة عسير في التحول الرقمي على مستوى المملكة

حققت إمارة منطقة عسير قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات مناطق المملكة، بعد تقدمها خلال السنتين الأخيرتين ووصولها للمركز الرابع في العام الماضي، والمركز الثالث في العام الحالي، ورفع مستوى نضج تحولها الرقمي من مرحلة "الإتاحة" إلى مرحلة "التحسين"، وذلك من بين أفضل خمس جهات حكومية في قطاع الإمارات ضمن قياس التحول الرقمي الحكومي 2022، تحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية.
يأتي ذلك امتدادًا للخطة التطويرية الشاملة للإمارة التي أطلقها الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مطلع العام 2021م، بالإضافة إلى دور لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، وفريق عمل القياس بالإدارة العامة لتقنية المعلومات.
وتشمل مراحل التحول الرقمي: "البناء – الإتاحة – التحسين – التكامل – الإبداع"؛ حيث تتضمن أهداف "قياس": "تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفعالية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، والوصول إلى حكومة رقمية متكاملة وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية".
ويضم مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي: "نضج الجهة في التحول الرقمي، والالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتحول الرقمي، ونضج الخدمات الرقمية".
وتتمثل آلية عمل الإمارة نحو التحول الرقمي في "متابعة الخطط والقرارات التطويرية للتحول الرقمي بإشراف لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، تطبيق القرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العـلاقة بالتحول الرقمي، وتطبيق معايير التحول الرقمي في إمارة منطقة عسير، وخطة تطوير شاملة، وخدمات إلكترونية داخلية، وخدمات متعددة للمستفيدين، ومشروعات وخدمات تقنية".