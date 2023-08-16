للتأكد من تيسير الإجراءات.. مدير "تعليم مكة" يقف ميدانيًا على لجان القبول والتسجيل

وتتولى اللجان العديد من المهام؛ أبرزها: التنسيق مع مديري المدارس لتيسير عملية ‏القبول على المدارس ومكاتب التعليم، العمل على مساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات التي قد تعترضهم خاصة في الأحياء ذات الكثافة العالية، ومساعدة الطلاب والطالبات القادمين من مناطق أخرى، دون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم وتمكينهم وفقًا للشواغر المتاحة في المدارس وقبولهم لمن تنطبق عليهم الشروط وفق إمكانية القبول في المدارس، واستقبال أسماء الطلاب الزائدين على نصاب المدارس وإعادة توزيعهم على مدارس أخرى، وتتولى هذه اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الظروف الخاصة وتوجيهم بما يتناسب مع كل حالة.