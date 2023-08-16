للتأكد من تيسير الإجراءات.. مدير "تعليم مكة" يقف ميدانيًا على لجان القبول والتسجيل

وقف مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي اليوم، ميدانيًا على لجان القبول في عدد من المواقع؛ حيث تُواصل 18 لجنة للقبول والتسجيل على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومكاتب التعليم أعمالها؛ لمساعدة الطلاب والطالبات في إكمال عمليات القبول والنقل.
وتتولى اللجان العديد من المهام؛ أبرزها: التنسيق مع مديري المدارس لتيسير عملية القبول على المدارس ومكاتب التعليم، العمل على مساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات التي قد تعترضهم خاصة في الأحياء ذات الكثافة العالية، ومساعدة الطلاب والطالبات القادمين من مناطق أخرى، دون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم وتمكينهم وفقًا للشواغر المتاحة في المدارس وقبولهم لمن تنطبق عليهم الشروط وفق إمكانية القبول في المدارس، واستقبال أسماء الطلاب الزائدين على نصاب المدارس وإعادة توزيعهم على مدارس أخرى، وتتولى هذه اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الظروف الخاصة وتوجيهم بما يتناسب مع كل حالة.
وأكدت الإدارة ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1445هـ واستيعابهم في أول يوم دراسي، وإنهاء إجراءات قبولهم وفق التعليمات والأنظمة بهذا الشأن؛ حيث تم التأكيد على مديري ومديرات المدارس تيسير إجراءات القبول، وعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة.