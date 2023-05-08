الجطيلي: خطة متكاملة لإيصال المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً في السودان خاصة أماكن النزوح

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.