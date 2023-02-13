مواجهة "الأزمات".. أولوية ورهان سعودي وإنجازات على جميع الأصعدة

وزاد أن ما نجده بالمملكة من تجاوز لكل الأزمات يؤكد قوة حضور الدولة وهيبتها، ضارباً المثال على أقسى أزمة اقتصادية مرّت على العالم هي أزمة «كورونا» بدأت من الصين شرقاً ولم تتوقف إلا بأمريكا غرباً، وبطول العالم وعرضه مرّت هذه الأزمة القاسية بكل المقاييس، ولكن مواجهة الدول لهذه الأزمة تتباين وتختلف وعند استعراض خطط المملكة قبل وأثناء وبعد أزمة كورونا نجدها علماً يدرس في الجامعات.