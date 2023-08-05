"المسند": دخول "سهيل" لا يعني زوال الحرارة.. و26 يومًا منه داخل "الموجة"

وتفصيلاً، علق "المسند" على ما يعتقده بعض الناس باعتبار دخول ‫نوء سهيل في 24 ‫أغسطس هو نهاية موجات الحر، وبداية الاعتدال، وتغير الأجواء 180 درجة فجأة، مبينًا أن ذلك الاعتقاد غير صحيح، ‏ولا يقع في الطبيعية.