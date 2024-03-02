إقبال كبير على معرض الخطّ العربي في مهرجان شتاء درب زبيدة بقرية لينة

حظي معرض الخطّ العربي ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة المقام في قرية لينة، باهتمامٍ بالغ وحضورٍ غفير من قبل الزائرين.
وتوافد الزائرون لمشاهدة اللوحات المعروضة للخطّ العربي في الموقع، التي أبدع وتفنّن في تفاصيلها الخطاط جمال عبدالله العنزي؛ لما تحويه من جماليات وهندسة في الأشكال، وهو ما يعكس ثراء الثقافة العربية ويميز الخط العربي عن غيره.
وأقبل الزوّار على شراء العديد من اللوحات ومتابعة الخطاط أثناء تنفيذ اللوحات المطلوبة أمامهم بشكل مباشر، فيما حصلوا على معلومات وافرة عن طرق وأسرار تعلّم الخط العربي.
وتنوّعت خطوط اللوحات ما بين: الخط الديواني، وخط الرقعة، وتمحورت ما بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله الحُسنى.