إقبال كبير على معرض الخطّ العربي في مهرجان شتاء درب زبيدة بقرية لينة

وتوافد الزائرون لمشاهدة اللوحات المعروضة للخطّ العربي في الموقع، التي أبدع وتفنّن في تفاصيلها الخطاط جمال عبدالله العنزي؛ لما تحويه من جماليات وهندسة في الأشكال، وهو ما يعكس ثراء الثقافة العربية ويميز الخط العربي عن غيره.