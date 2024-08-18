بعد أن أصبح "طارئة صحية عالمية".. ما لا يسعك جهله عن "جدري القردة"

ويُعد التلقيح ضد الفيروس أساسيًا لمواجهته، خصوصًا بالنسبة للفئات الأكثر عُرضة إلى الخطر وهي الأطفال، ومن ضعيفي المناعة، وكبار السن فوق 65 عامًا، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، بالإضافة إلى الأشخاص المخالطين لمصابين بالمرض.

وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا بعد رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة خارج إفريقيا في السويد، قلل خبراء من خطورة الوضع العالمي المرتبط بالسلالة الجديدة، مشيرين إلى أن إعلان المنظمة العالمية يأتي في إطار تشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات وقائية استباقية.