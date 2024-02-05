رالي حائل الـ19 يستعد لاستقبال زواره بفعاليات متنوعة

تستعد منطقة حائل، اليوم الاثنين، لاستقبال زوار فعاليات "رالي حائل" في نسخته التاسعة عشرة، والتي تتواصل خلال ستة أيام، من 5 إلى 10 مساءً، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.