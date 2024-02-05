رالي حائل الـ19 يستعد لاستقبال زواره بفعاليات متنوعة
تستعد منطقة حائل، اليوم الاثنين، لاستقبال زوار فعاليات "رالي حائل" في نسخته التاسعة عشرة، والتي تتواصل خلال ستة أيام، من 5 إلى 10 مساءً، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتتنوع الفعاليات المصاحبة للرالي، بحسب كل جهة مشاركة، فيما تولي التوعية الصحية للزوار أهمية كبيرة، بتعريفهم ببعض المشاكل الصحية المعاصرة وسبل الوقاية أو العلاج منها.
وتستعرض كل جهة حكومية أخرى، ما تملكه من إمكانيات، وما قدمته في الميدان من خدمات.
ويستعرض القطاع الخاص بحسب نشاطه، التطور الخدمي الذي يقدمه بالمنطقة، وكيفية مساهمته بتنميتها.
وفي مشاركات الأسر المنتجة، سيتم عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة بصناعة المشغولات اليدوية المختلفة كالخوص والسدو والمنسوجات.
وتعرض تلك الأسر، أنواع المأكولات المشهورة بالمنطقة، ومنها: كبيبة حائل الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي كطبق رئيسي للمنطقة، وكذلك الجريشة والهريسة والمطازيز والمرقوق.
وحددت اللجنة القائمة على المهرجان منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة الذين يعرضون منتجاتهم الغذائية.
كما خصصت اللجنة الجلسة التراثية وركائب الإبل، وميدان الخيل الأصايل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.