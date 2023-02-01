"إغاثي الملك سلمان" يُوزّع أكثر من 42 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 42 طنًا و372 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفادت منها 132 أسرة بواقع 924 فردًا.
جاء ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
إلى ذلك، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في ثمان محافظات بالأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية؛ بهدف تزويد 29.881 طالبًا وطالبةً من أبناء اللاجئين السوريين بالمستلزمات الدراسية الأساسية.
وذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أنه سيتم المساهمة في تغطية 80% من المحافظات الأردنية من خلال تنفيذ مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين المحتاجين، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والتخفيف من الآثار الناجمة من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تواجه أهالي الطلبة المستفيدين من المشروع.
من جانبه، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "ننفذ اليوم مشروع الحقيبة المدرسية، وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز قطاع التعليم، وحرصًا على الوصول إلى الطلاب الأشد ضعفا وتوفير احتياجاتهم التعليمية والتي لها أكبر الأثر في التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وإعانة أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية وتخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر".
وتأتي هذه المساعدات ضمن منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في مختلف مواقع وجودهم.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وشهد يوم أمس توزيع 400 سلة غذائية في مدينة بُل علم مركز ولاية لوجر، استفاد منها 400 أسرة بواقع 2.400 فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
في سياق آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وتم، أمس، توزيع 350 سلة غذائية، استفاد منها 2.450 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.