"إغاثي الملك سلمان" يُوزّع أكثر من 42 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمأرب

من جانبه، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "ننفذ اليوم مشروع الحقيبة المدرسية، وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز قطاع التعليم، وحرصًا على الوصول إلى الطلاب الأشد ضعفا وتوفير احتياجاتهم التعليمية والتي لها أكبر الأثر في التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وإعانة أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية وتخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر".