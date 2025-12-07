"السجل العقاري" يبدأ تسجيل (254,155) قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل

وفي منطقة حائل سيبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الشملي: (حي الاستراحات الأوسط، حي حفائر العهين، حي حفيرة السبعة الأوسط، حي الواحة، حي الجامعة الغربي، حي النخيل الشرقي، حي النخيل الغربي، حي الجامعة الشرقي، حي الريان، حي الحفيرة الغربي، حي حفيرة السبعة الشرقي، حي التعاون، حي الحفيرة الشرقي، حي الإسكان، حي الحفيرة الأوسط، حي الاستراحات الشرقي، حي النهضة، حي حفيرة السبعة الغربي، حي الاستراحات الغربي، حي الجامعة الأوسط)، والأحياء التالية في محافظة الحائط: (حي أبو سهيلات، حي السلام، حي طيبة، حي العليا، حي الريان، حي البستان، حي بجيلة، حي الورود، حي النسيم، حي الربوة، حي الصناعية، حي النزهة)، والأحياء التالية في محافظة بقعاء: (حي الثرياء، حي النفود، حي ج، حي الربوة، حي الشلال، حي الزهراء، حي الشعلة، حي السلام، الحي الصناعي، حي الروضة، حي الخزان، حي الإسكان، حي فوار، حي الخذامة، حي صلاح الدين، حي المنتزه، حي البدع، حي الريان، حي العروبة، حي الدهناء، حي زرود، حي الصناعية، حي الربوة، حي مخطط 1050 المعدل، حي البلد، حي الوسيطاء، حي سوق الماشية، حي القصر، حي النخيل، حي الحزام، حي البساتين، حي الأندلس، حي النهضة، حي الخليج، حي طيبة، حي الشعلة، حي الديسة، حي اليرموك، حي اللواء، حي القاع، حي الظهيرة، حي حمام، حي الرمال، حي المحمية، حي بقعاء الشرقية)، والأحياء التالية في محافظة سميراء: (حي النخيل، حي السلام، حي المملكة، حي النهضة، حي حطين)، والأحياء التالية في محافظة جبة: (حي الخامس، حي التاسع، حي الأول، حي ج 1، حي ج 2، حي الثالث، حي الرابع، حي الثاني، حي الثامن، حي ج 3)، والأحياء التالية في محافظة السليمي: (حي الصناعية، حي الديرة، حي السمراء، حي السليمانية، حي العدل، حي الازدهار)، والأحياء التالية في محافظة الشنان: (حي النخيل، حي البساتين، حي الشرفة، حي الوادي، حي السلام)، كما يشمل التسجيل مناطق عقارية في (محافظة موقق، محافظة الخطة، محافظة الروضة، محافظة الغزالة، محافظة حائل).