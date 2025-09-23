محمد العجلان: اليوم الوطني.. اقتصاد متين ورؤية طموحة

رفع رجل الأعمال الشيخ محمد العجلان، نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه ، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95.

وقال العجلان: “إن رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفكر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله-، قادا المملكة لتتبوأ مكانة مرموقة بين أعظم دول العالم تأثيرًا، عبر قرارات داعمة للسلام العالمي واستراتيجيات تطوير اقتصادي جعلت الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات العالمية. وتجسيدًا لذلك، تصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في النمو السياحي، حيث استقبلت أكثر من 30 مليون سائح خلال عام 2024م بإنفاق تجاوز 169 مليار ريال.”

وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي للقيادة الرشيدة انعكس في إعداد أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة وأدوات التقدم، عبر إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة، وإضافة منهج الإسعافات الأولية في المرحلة الثانوية لتعزيز وعي المجتمع الصحي ورفع مستويات الوقاية، بما يترجم فلسفة جودة الحياة إلى واقع ملموس.

وأضاف العجلان أن الأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، تُعد خارطة طريق للمستقبل، وتكشف عن تحولات نوعية وإنجازات كبرى تؤكد ريادة المملكة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. مبينًا أن وصول الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي لأول مرة، وتحقيق ناتج إجمالي يفوق 4.5 تريليون ريال، يجسد قوة الاقتصاد السعودي ونجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن هذا التطور أثمر عن استقطاب 660 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا، في دلالة واضحة على الثقة الدولية في بيئة الأعمال المحلية، فضلًا عن استمرار النمو الاقتصادي بخطى ثابتة، حيث بلغت إيرادات النفط عام 2024م نحو 1.01 تريليون ريال، مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 تريليونات ريال في 2025م، مدفوعًا بالمشاريع العملاقة في مختلف المناطق.

كما لفت العجلان إلى القفزة النوعية في توطين الصناعات وزيادة نسبة المحتوى المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 100 مليار ريال في 2024م، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة بيئة الأعمال السعودية. وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان، ما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65% بنهاية 2024م عبر برامج نوعية مثل «سكني» و«وافي».

واختتم العجلان تصريحه بالتأكيد على أن المملكة ماضية بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، مع التزامها بالتنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن المزدهر.