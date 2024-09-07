مكة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في باكستاني هرّب الهيروين إلى المملكة

واختتم: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لَتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تُسَببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.