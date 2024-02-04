شركة solutions by stc تعلن عن اكتمال صفقة الاستحواذ على 40٪ من شركة «ديفوتيم الشرق الأوسط»

ومن جهته، علق المهندس أسامة الغول، الرئيس التنفيذي لشركة Devoteam في الشرق الأوسط على هذه الخطوة الاستراتيجية قائلا: " إن الشراكة الاستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلاً جديداً لتطور شركتنا، كما يعزز من مكانتنا في الشرق الأوسط وخاصةً في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "تعتبر solutions by stc لاعباً رئيسيا في تمكين التحول الرقمي في المملكة و Devoteam هي الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية. معًا نحن متحدون في رؤيتنا لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الرقمية المتميزة لقاعدة أوسع من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، بدءًا من تطوير إستراتيجيات التحول الرقمي ومرورًا بالتصميم ووصولاً إلى التنفيذ."