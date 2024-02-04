شركة solutions by stc تعلن عن اكتمال صفقة الاستحواذ على 40٪ من شركة «ديفوتيم الشرق الأوسط»

استكملت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions) صفقة الاستحواذ على 40٪ من شركة «ديفوتيم الشرق الأوسط»، التابعة لمجموعة ديفوتيم العالمية، حيث بلغت كامل قيمة المنشأة 741.7 مليون ريال سعودي تقريباً.
يأتي الإعلان بعد حصول الشركة على الموافقات التنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة. كانت solutions، الشركة الرائدة في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية والمنطقة، قد سبق أن أعلنت عن الصفقة خلال شهر يونيو الماضي.
يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة “solution"، للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الأعمال الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية أفاد المهندس عمر بن عبدالله النعماني الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc "ينتج عن الاستحواذ شراكة استراتيجية بين “solutions" و "ديفوتيم الشرق الأوسط" تؤدي إلى التوسع والتنوع في نطاق الأعمال للشركتين وتقديمهما لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة.” كما أشار النعماني أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها تمكين عملاء الشركتين من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالهم وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.
ومن جهته، علق المهندس أسامة الغول، الرئيس التنفيذي لشركة Devoteam في الشرق الأوسط على هذه الخطوة الاستراتيجية قائلا: " إن الشراكة الاستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلاً جديداً لتطور شركتنا، كما يعزز من مكانتنا في الشرق الأوسط وخاصةً في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "تعتبر solutions by stc لاعباً رئيسيا في تمكين التحول الرقمي في المملكة و Devoteam هي الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية. معًا نحن متحدون في رؤيتنا لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الرقمية المتميزة لقاعدة أوسع من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، بدءًا من تطوير إستراتيجيات التحول الرقمي ومرورًا بالتصميم ووصولاً إلى التنفيذ."
والجدير بالذكر أن «ديفوتيم الشرق الأوسط» تعد الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية على مستوى المنطقة ولها الحصة الأكبر في سوق الاستشارات الرقمية في السوق السعودي (حسب تقرير شركة IDC العالمية للأبحاث السوقية الصادر في عام 2022) وتتمتع الشركة بحضور قوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات في التحول الرقمي والحلول السيبرانية والسحابية وتطوير وأتمتة عمليات الأعمال.