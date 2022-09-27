جدة تتصدّر قائمة أعلى مُدن العالم حرارة

بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى يوم الإثنين 6-9-2022 (بحسب مُنظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول)، فقد احتلت مدينة جدة أعلى درجة حرارة عُظمى على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم، والتي سجلت بواقع 45.5 درجة مئوية مُتجاوزة بذلك جميع مناطق العالم، وذلك على الرغم من حلول فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.