سفير فلسطين بالسعودية لـ"سبق": عدَّاد القتل مستمر.. و"جحيم" قليلة في وصف الوضع الكارثي بغزة

وواصل السفير الفلسطيني: نحن نريد أن نعيش على أرضنا الفلسطينية بحرية واحترام وكرامة، كأي مواطن في هذا العالم، ولكن هذا الفلسطيني في قطاع غزة يعيش في حصار منذ 16 عامًا في أكبر سجن في العالم! هل تعلم عندما يصدرون الهوية للفلسطيني يقولون إنه مقيم وليس مواطنًا! لسنا مواطنين في عرفهم! هذا هو العدو الصهيوني!