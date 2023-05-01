الخميس المقبل.. انطلاق مهرجان أفلام السعودية في "إثراء" بالظهران

وأشار "إثراء" إلى أن مهرجان أفلام السعودية يأتي استكمالًا لدور مركز "إثراء" في تعزيز صناعة السينما السعودية ودعم مجالاتها، والحرص على تطوير المواهب الوطنية بما يتلاءم مع جهود المملكة وتوجهاتها في إيجاد مكانة مرموقة للسينما في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو وما يتعلق في صناعة الأفلام .