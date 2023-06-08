حِرف الأجداد وحكايات الماضي تجتمع في "بَنان"

وأضافت: "هذه أول زيارة لي لفعالية بمثل هذا الحجم، وما رأيته شيء يدعو للفخر بما يحتضنه هذا الوطن من مبدعين ومبدعات سخروا جهدهم لإحياء هذه الفنون على عدة أشكال، ودمجها ضمن مقتنياتنا اليومية والشخصية، وهو ما أكسب هذا التجمع الذي يقام بتنظيم من هيئة التراث تميزًاً وتفرداً على المستوى الثقافي والفني".