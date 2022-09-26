هكذا احتفلت أبراج الساعة في مكة باليوم الوطني

ولما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف، وكونه أيقونة المعمار الإسلامي الذي يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم، فقد انفرد مجمع أبراج الساعة هذا العام بابتهاج مميز؛ إذ شارك عدد من زوار المجمع من بلدان مختلفة بفعاليات اليوم الوطني والابتهاج إلى جانب إخوانهم من المواطنين.