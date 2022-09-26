هكذا احتفلت أبراج الساعة في مكة باليوم الوطني

من قلب العاصمة المقدسة ابتهج مجمع أبراج الساعة باليوم الوطني الـ92 بشعار (هي لنا دار)، بالمشاركة بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، الذي أضاء شعلة النور لدروب وطن الأمجاد والأجداد، واستلمها أبناؤه الميامين من بعده لبلاد تعبق بالتطور والنهضة والشموخ والاجتهاد بكل عزيمة واقتدار وتحدٍّ للصعاب.
ولما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف، وكونه أيقونة المعمار الإسلامي الذي يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم، فقد انفرد مجمع أبراج الساعة هذا العام بابتهاج مميز؛ إذ شارك عدد من زوار المجمع من بلدان مختلفة بفعاليات اليوم الوطني والابتهاج إلى جانب إخوانهم من المواطنين.
وعبَّر المشاركون بلغات بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية؛ لما تقدمه لهم من عناية فائقة لتسهيل قيامهم بشعائرهم الدينية لفريضتَي الحج والعمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف بكل يُسر وسهولة وطمأنينة.